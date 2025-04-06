Нумизмат Якушечкин рассказал, почему 200-рублевую купюру продают за миллионы

Купюры номиналом в 200 рублей продают за тысячи и даже млн из-за уникальных номеров и изменения рисунка. Об этом заявил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее появилось объявление о продаже банкноты номиналом 200 рублей, на которой изображены памятники Крыма. Купюра была выпущена ЦБ в 2017 году и за нее просили 2 млн рублей. По словам продавца, на редкой банкноте изображены шесть колонн на аверсе с правой стороны.

По словам эксперта, на лицевой стороне, справа, над QR-кодом изображен античный храм. На обычной купюре видно пять колонн этого храма, а на редкой - шесть. Такая особенность в рисунке произошла из-за смещения при печати банкноты.

«На клише на самом деле сделано шесть колонн, но, по стандарту, правая не должна входить в область печати», — отметил Якушечкин.

При этом эксперт все равно считает заявленную в объявлении стоимость купюры завышенной.