«Нулевой день», футбольный матч и 4 тысячи гостей: каким будет Российский венчурный форум

Рифкат Минниханов: «На сегодняшний день технологическое предпринимательство — это драйвер развития экономики. И чтобы технологическое предпринимательство дальше развивалось, нужен венчурный рынок»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главная тема – технологическое предпринимательство

Главной темой Российского венчурного форума (РВФ) в этом году станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Как отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета РВФ, венчурный рынок не может существовать без предпринимательства, в первую очередь технологического. И акцент сделан на то, чтобы в рамках бренда форума раскрутить и вопросы технологического предпринимательства.

«На сегодняшний день технологическое предпринимательство — это драйвер развития экономики. И чтобы технологическое предпринимательство дальше развивалось, нужен венчурный рынок, а для развития венчурного рынка необходимо предпринимательство. То есть они взаимосвязаны», – заявил он.

Минниханов отметил, что в последние два года венчурный рынок демонстрировал сильный спад. Однако он считает, что в рамках появления технологического предпринимательства в ближайшем будущем этот показатель начнет расти.

«Надо любому руководителю предприятия, органов власти поприсутствовать на форуме, чтобы увидеть, как сегодня оживает прослойка предпринимательства. Не зря же в рамках стратегических инициатив одна из первых стартовавших – это университетские технологические платформы», – добавил Минниханов.

На форуме ожидается свыше 4 тыс. участников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ожидается свыше 4 тыс. гостей

В свою очередь директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев напомнил, что форум проводится в Казани с 2005 года. При этом в 2024 году есть значительные изменения в его проведении. Так, форум впервые будет проводиться два дня – с 25 по 26 апреля, однако по факту мероприятия затронут еще и по одному дню до и после форума.

«Есть “нулевой день”, который пройдет на территории особой экономической зоны “Иннополис”, потом основная программа, и завершается все мероприятием в субботу – футбольным матчем между инвесторами и предпринимателями», – поведал Галиев. Он подчеркнул, что в этом году форум будет как минимум вдвое более насыщенным по программе, чем в предыдущие года.

Дамир Галиев подчеркнул, что в этом году форум будет как минимум вдвое более насыщенным по программе, чем в предыдущие года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он также рассказал, что на форуме ожидается свыше 4 тыс. участников. Кроме того, количество спикеров выросло до 250 и удалось финализировать состав пленарной сессии, в которой примут участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Галиев также подчеркнул, что в этом году появилось большое количество зарубежных участников.

Экосистема, инвестиции и рынки

Представитель Ассоциации венчурного инвестирования Игорь Гладких рассказал, что форум включает в себя два блока – конгрессный и экспозиционный. Конгрессную часть форума составляют 44 мероприятия, которые можно условно разделить на три темы:

Экосистема: это среда и инструменты для ускоренной генерации потока технологических компаний, важнейшее место этого блока будут занимать Платформа университетского технологического предпринимательства, инфраструктура развития и финансирования ранних стадий и разработок, включая компании инвестирования в малый бизнес и фонды целевого капитала.

Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство: современное состояние рынка венчурных инвестиций, структурирование сделок в российской юрисдикции, синдицирование, состояние сектора частных инвесторов ранних стадий (бизнес-ангелов) и развитие соответствующих сетей и сообществ.

Рынки: перспективные ниши для инвестирования и развития технологического бизнеса как в отраслевом разрезе, так и географическом с учетом переориентации на рынки дружественных стран.

Форум включает в себя два блока – конгрессный и экспозиционный. Конгрессную часть форума составляют 44 мероприятия Фото: rais.tatarstan.ru

Гладких добавил, что экспозиционная часть будет представлять собой площадку для компаний инвесторов, которая начнет свою работу сразу после официального открытия форума 25 апреля. Он также отметил, что за все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2,4 тыс. компаний и 700 стартапов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru