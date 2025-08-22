«Ну потолкались чутка». Бурмистров рассказал о драке с Радуловым в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Казанский воспитанник, ныне выступающий за китайский «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров вспомнил о ситуации, произошедшей в ноябре 2023-го. Тогда в СМИ появилась информация, якобы у форварда на раскатке произошел конфликт с Александром Радуловым.

«Зато ярких историй в биографию накопили: восстание против Знарка, драка с Радуловым... Да какая там драка, не смешите! Из мухи слона пресса раздула. Рассказываю, как было. Челябинск. Обычная тренировка перед матчем. Настроение в команде на фоне результатов нервное. Что Радулов, что я – оба бесились на эту тему. Шла отработка какого-то момента. Ну потолкались чутка по его итогам – ничего особенного… А ситуацию подсветили, и на фоне результатов «Ак Барса» она получила резонанс. А там ничего такого. Ну реально… Перепалки в раздевалке и на льду – обычное дело в хоккейном коллективе», – цитирует Бурмистрова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Александр Бурмистров выступал за казанский «Ак Барс» четыре этапа своей карьеры. В 2008–2009, 2013–2015, 2017–2018, 2020–2022 годах. За это время он становился обладателем Кубка Гагарина (2018 года).