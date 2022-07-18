На обучение казанских школьников основам бизнеса направят 2,4 млн рублей

Центр занятости населения Казани направит 2,4 мн рублей на обучение школьников основам бизнеса, соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Пройти профориентацию и обучение по программе «Основы бизнеса» смогут 200 детей в возрасте от 14 лет. Согласно тендеру, проводиться обучение будет до декабря этого года.

В рамках профориентации исполнитель должен будет провести анкетирование по четырем блокам, среди которых экономика, таможенное дело, сервис и сфера услуг, а также торгово-технологический блок. Кроме того, школьникам прочитают лекции по психологии бизнеса и предпринимательскому решению, предпринимательству в условиях импортозамещения и про особенности предпринимательства в сфере услуг.