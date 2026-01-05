«Ну как без российских команд?!»: Богачев – о Перасовиче, Шведе и надеждах на Евролигу

Какие бюджеты у грандов Единой лиги ВТБ? Ожидается ли возвращение наших клубов в Евролигу? Как казанский УНИКС будет усиливаться к решающим играм сезона? Об этом, а также о личных и баскетбольных итогах минувшего года в интервью «Татар-информу» рассказал многолетний президент БК «УНИКС» Евгений Богачев.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По бюджету УНИКС только четвертый. Так что бронза прошлого сезона – с серебряным отливом»

– Евгений Борисович, как вы оцениваете уходящий год (интервью записывалось до Нового года, – прим. Т-и) для себя лично и для УНИКСа? Бронза сезона 2024/2025, отличная трансферная кампания – может быть, что-то еще?

– Оценивать еще рано, год не закончился. У нас тут еще борьба идет. Год зависит от его итогов. Год был очень напряженный, сказать, что он лучше, хуже… Всех беспокоит, чтобы он закончился с успехом, победно. Наши планы – прежде всего в специальной военной операции. Каждый день мы следим, что происходит в Европе и Америке, как проходят переговоры. Это главное на сегодня.

А для себя лично… У меня возраст такой, что по чуть-чуть добавляется. Живу, работаю, несмотря на возраст.

Что было в работе? Бронза. Мы называем ее «бронза с серебряным отливом». Она далась нам нелегко, поскольку по бюджету мы все-таки четвертые. Впереди нас ЦСКА, «Зенит», у них значительно больше. И «Локомотив-Кубань» показал бюджет – миллиард восемьсот с чем-то [рублей]. У нас меньше на 20 процентов. Мы четвертые, поэтому бронза досталась нам очень трудно.

Потом трансферы: ну очень трудно иностранные игроки едут сейчас в Россию. Российские команды не играют в Евролиге, а все хотят хотя бы Кубок Европы. Это подрывает наши усилия. Игроки нагоняют цену, а по классу они ниже, чем те, кто приезжал раньше. Раньше шли, как в той песне: «за туманами и за запахом тайги». За славой шли, чтобы показать себя в Евролиге. А у нас только внутренний чемпионат, и приходится с каждой командой играть по четыре раза. Правда, сейчас еще добавился Кубок Winline, где будут и команды из Сербии. Этот кубок, кроме всего прочего, дает хорошие деньги. Суммы, конечно, не такие значительные, как в Евролиге, но они идут. Это деньги, которые мы не имели в виду в бюджете. Хочется ведь не только зарплату людям платить, но и как-то поощрить, в том числе к Новому году.

«У нас с каждым годом растет посещаемость. Раньше полный зал мы видели только на матчах с ЦСКА» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще из положительного: у нас с каждым годом растет посещаемость. Уже практически полный зал. Раньше мы видели такое только на матчах с ЦСКА, сейчас зрителей значительно больше на всех играх. Раньше заполнялись первые ярусы, сейчас и верхние. И второе – моральное удовлетворение мы получаем от того, что к нам приходит молодежь. Во время игр показывают зрителей на видеокубе – люди целуются, делают предложения. Это же лучше, чем ходить в ночные клубы, правильно? Мы этим гордимся. Нашему маркетинговому отделу удается привлекать публику на такие добрые страсти. После этого они в очередь встают, хотят в детскую группу записаться, в подростковую… Уже залов для тренировок не хватает. Люди хотят заниматься спортом на нашем примере.

Вот была сумасшедшая игра с «Зенитом» (20 декабря, 88:75 в пользу УНИКСа, – прим. Т-и)… Я думаю: елки-палки, ну нет игроков [на скамейке], если проиграем, мне неудобно перед публикой! Нам-то та игра таблицу не меняет. Пока мы на равных идем с ЦСКА по проигрышам-выигрышам. Поэтому я очень рад той победе над Петербургом дома.

«Перасович – 50 процентов нашего успеха»

– В этом году УНИКС практически невозможно обыграть в Казани. О чем это говорит?

– Чуть ли не 20 с лишним игр мы не проигрываем в нашем зале, в этом сезоне – уже 12. Прежде я всегда ставил вопрос таким образом: есть три фактора, которые позволяют играть хорошо. Первый – команда игроков, второй – тренер и третий – финансы. Примерно по 30 процентов на каждый фактор. Но сейчас, вот уже четвертый год, я бы отнес на долю Велимира Перасовича 50 процентов.

Перехваливать тоже не надо, я его ругаю: «Ты четвертый год здесь, а пять русских слов не знаешь». Но как тренер он очень сильный. Не знаю, что будет дальше, но сейчас нам очень повезло. Он сам был сильнейший игрок и как тренер очень жесткий, иногда перегибает палку. У нас минус такой, что травм больше на тренировках, чем на играх. Он дает огромные нагрузки. Говорит: трудно на тренировках, зато легко в бою. И благодаря его тренировкам игроков хватает на все 40 минут. Игрок может играть весь матч. Это и произошло в матче с «Зенитом» – пятерка играла, а шестой помогал.

«Я Перасовича ругаю: «Ты четвертый год здесь, а пять русских слов не знаешь». Но как тренер он очень сильный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Очередная победа над «Зенитом» показывает, что УНИКС в этом сезоне – основной претендент на золото вместе с ЦСКА, или пока еще рано такое заявлять?

– Рано, потому что у нас много травмированных. Один из американцев уже точно не будет играть, ему нужно три-четыре месяца на восстановление, операцию в Финляндии сделали. Пьер хорошо играет, молодец, хотя тоже есть проблемки. А Пэрис Ли очень травматичный. В общем, три иностранца, а необходимо шесть. Пока рано. Вот выздоровеет легионер, и еще ищем игроков.

Ну и, конечно, у нас трудности с перелетами. В Пермь летаем через Москву. И цены на гостиницы, на питание… Я не хочу жаловаться на спонсоров и правительство, они нам помогают и поддерживают. Но трудности есть. Я не могу сегодня сказать, что мы претенденты [на золото]. Главное – есть состав и хорошая атмосфера в раздевалке. У нас оркестр такой, что тренер владеет смычком, да?

Я даже пошутил, говорю Велимиру: «Знаешь, почему ты выиграл ту игру с «Зенитом» с шестью игроками? Один из факторов – потому что в «Зените» четыре наших бывших игрока. Когда они приближались к нашей скамейке, то думали по старой памяти, что ты на них кричишь, а не на своих. У них руки и тряслись из-за этого». Он смеется.

– На какие позиции ищете усиление?

– В основном первый и второй номера. Потому что у нас Кулагин может первым, вторым и третьим, и еще Швед. А Ли болеет – у него проблемы с надрывом мышц на тренировках, мы его лечим-лечим… Хотя начал сезон хорошо. Прежде всего вот эти позиции надо усиливать. Игр много. Никогда не было столько игр, как в этом и прошлом сезонах.

«У Димитриевича в Казани сын родился, его на руках носили, зал кричал: «MVP!», лидером был... Ну, видимо, пошел за деньгами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Димитриевич пересидел в Европе. А в Петербурге сейчас сильная конкуренция»

– Ненад Димитриевич вовсе не выглядит таким безоговорочным лидером и звездой в Санкт-Петербурге.

– Ну, во-первых, он просидел год в Европе. Видимо, у них было что-то с тренерами или слишком много игроков. А в «Зените» есть Фрейзер, лидер команды. Я бы не сказал, что он слабее Дмитриевича, поэтому Ненаду дают меньше времени.

У нас он был звезда. Мы давали ему много времени, хотя тренер его ругал и поправлял. Не знаю, зачем он [Димитриевич] так сделал… У него в Казани сын родился, его на руках носили, зал кричал: «MVP!», лидером был. Ну, видимо, пошел за деньгами.

– А может, и к лучшему, что не удалось забрать его летом? Взяли других, которые сейчас держат УНИКС в лидерах.

– У нас два русских разыгрывающих, Ненад бы нам помог. Но он и у нас плохо начинал в свое время. А теперь у него явный конкурент – Фрейзер, который очень силен. Ему будет нелегко. По росту и по весу он не имеет преимущества. В той игре с нами он не смог пробиться через моих двух высоких – Рейнольдса и Бингэма.

– У Ненада не получается уже с двумя тренерами – это закономерность или стечение обстоятельств?

– То, что пересидел, – это он наверстает. Время надо давать. Времени достается не так много, и его не поставили как лидера, там Фрейзер уже не первый год. По-моему, Карасев у них тоже первый-второй. Конкуренция высокая. Нас это не волнует, пусть так и играет, как играет сейчас.

«Все говорили, что Швед (справа) взбаламутит игроков. Ничего подобного. Он очень интеллигентный, наши игроки с ним советуются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Вы упомянули Шведа. Сейчас уже можно сказать, что он оправдал ваши ожидания?

– Да, я могу так сказать. Это удачный ход, учитывая сегодняшние возможности. Если бы сегодня не было Шведа, то остался бы один Кулагин. Он [Швед] опытный, грамотный, контактный игрок. Как-то все говорили, что он взбаламутит игроков, все с опаской относились. Ничего подобного. Он очень интеллигентный, наши игроки с ним советуются. Среди русских они с Кулагиным лидеры. Я думаю, это удачное приобретение, мы ему благодарны.

Плюс наш тренер его переориентировал. Алексей теперь не гонится за бросками, за статистикой. Раньше он забивал нам по 30 очков. Сейчас, видимо, и возраст, и играть он стал грамотно. Его задача – повести мяч и отдать тому, у кого больше шансов. Он толковый игрок, я доволен как руководитель. Он старается нам помочь.

«Есть тенденция к тому, что скоро нас допустят в Евролигу или FIBA»

– Сейчас идет тренд на возвращение российских спортсменов на международную арену. Поговаривают, что FIBA может стать следующей федерацией, которая вернет наших юниоров. У вас есть какая-то информация на этот счет?

– Нет, такой информации нет. Дело в том, что, если не ошибаюсь, сейчас Евролигу возглавляет литовец (Паулюс Мотеюнас, генеральный директор Евролиги, – прим. Т-и). У нас было столько литовцев, тот же Лавринович и другие. Мы столько их поддерживали, хорошие ребята… Но сейчас отношения с Литвой у нас испортились.

Но есть такая маленькая тенденция, что мы налаживаем с ними контакты и в следующем сезоне, может быть, будем в Евролиге. Ну или по крайней мере в FIBA. Потому что вот Израиль выступает в Евролиге, но его клубы играли не у себя дома, а теперь им снова разрешили играть в Израиле. Прослеживается такая тенденция, что могут и нам разрешить играть в Евролиге.

«Наши команды, ЦСКА и мы, – это было престижно для Евролиги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Вас не смутило, что израильские команды, пусть и с некоторыми ограничениями, все-таки допустили, а к россиянам совсем другое отношение?

– Я о них хорошего мнения, и я за то, чтобы они играли у себя. Президент «Маккаби» из Тель-Авива даже старше меня, он возглавляет клуб с 30 лет. Однажды приезжал к нам, а тогда мороз был. Я предложил ему «по 50 граммов». Он побаивался, но все-таки решил согреться. Хороший человек.

Надеюсь, что и нас вернут. Сейчас постепенно возвращают наших спортсменов. Я скажу, что наши команды, ЦСКА и мы, – это было престижно для Евролиги. Мы выигрывали Кубок Европы, FIBA, Кубок Северной лиги… Это сильные команды. Ну как без российских команд?!

– Если Евролига примет решение вернуть россиян со следующего сезона, УНИКС будет готов? В материальном плане, в плане оснащения, чартеров?

– Вначале будет труднее. Вы правильно отметили, что будет труднее с перелетами, если эта сфера не наладится: все перелеты в Европу идут через Стамбул, и они очень длительные. А второе – финансы. Я не знаю, откуда у них появились [печатные] станки, но их бюджеты скакнули сильно. Мы тогда были одними из последних среди 16 команд Евролиги. По памяти, 6-7-8 миллионов евро. Доходило и до 14 миллионов, но тогда курс евро был лояльный, а сейчас он 90 с лишним рублей. А у нас расходы в рублях.

Будем искать спонсоров. Понятно, что будет трудновато, но не всегда же играют только деньгами. Если мы будем в Евролиге, то игроки с большей охотой пойдут в наши команды.

«Любите баскетбол, это прекрасная игра! Чуть-чуть похожа на шахматы – надо смотреть хотя бы на два хода вперед» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Что пожелаете нашим читателям в новом году?

– Первое – по спорту: любите баскетбол. Это прекрасная игра! И физическая, и интеллектуальная. Чуть-чуть похожа на шахматы – надо смотреть хотя бы на два хода вперед.

А в жизни – хочу пожелать мира, материального благополучия. Мы недавно прослушали выступление Путина Владимира Владимировича, все пожелания, миллионы обращений, и оптимизм просматривается. Хотелось бы, чтобы оптимизм был в жизни у каждого. То есть благополучия, здоровья, семейных удач... Вот как на «Прямой линии» показывали парня, который написал: «Хочу жениться».

В личном плане хочу, чтобы у каждого был спокойный год, особенно в Татарстане. Это привлекательный регион с трудолюбивым народом. У нас есть нефть, химия, оборонка… Я как-то сравнивал нашу экономику с Литвой. Во время игр УНИКСа в Северной лиге разговаривал в Вильнюсе с президентом Литвы. Он спрашивал о Татарстане, и я отвечал: наш бюджет в шесть раз больше вашего. У нас ресурсы, недра и трудолюбивый народ: русский, татарский и другие нации. У нас есть перспектива. Я вспоминаю слова Минтимера Шариповича Шаймиева «Без булдырабыз». А второе выражение у него тоже очень оптимистичное, и я очень его люблю применять: «Мы обречены на успех».