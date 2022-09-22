НСПК работает над платформой для бесконтактных платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) разрабатывает платформу для бесконтактных платежей с помощью QR-кода. Об этом сообщил глава НСПК Владимир Комлев на проходящем в Казани форуме «Банки России — XXI век».

Владимир Комлев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы работаем над новой платформой для бесконтактных платежей. Это платформа QR-платежа. Если нет пластика, возможна генерация карты в виде QR-кода и оплата iPhone через сканирование. Это одна из возможностей, которая, надеюсь, в ближайшее время тоже появится», — пояснил он.

В настоящее время в России действует система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать покупки переводами по номеру мобильного телефона или с помощью QR-кода.