NRK: FIS решил не предоставлять Большунову нейтральный статус

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, представляющему Республику Татарстан на домашних соревнованиях. Об этом со ссылкой на источники сообщает норвежский телеканал NRK.

Вместе с тем, по словам собеседников канала, в федерации понимают, что россиянин, скорее всего, обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, причем у его апелляции будут большие шансы на удовлетворение.

В таком контексте совет FIS на заседании 3 ноября согласовал уточнения к правилам предоставления нейтрального статуса, которые не позволят Большунову вернуться на международные турниры.

В связи с этим в федерации заявили, что на заседании совета не рассматривали индивидуальные случаи, а только сформулировали общие рекомендации по толкованию правил. Были согласованы «некоторые уточнения, которые лягут в основу заявок на предоставление нейтрального статуса».

«О Большунове конкретно не упоминали, но все знали, что речь идет, в частности, о нем», – заметил при этом анонимный участник совещания в разговоре с NRK. Теперь окончательное решение об отказе от предоставления россиянину нейтрального статуса должно принять руководство FIS.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заверил, что свяжется с международной федерацией. «Официальной информации у меня пока нет. Я прочитал это у норвежцев, но хотелось бы увидеть ответ от самой FIS. Я буду с ними связываться», – сообщил спортивный функционер ТАСС.

Еще 2 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе, а 22 сентября – изменила условия подачи заявки на его получение.

Тогда из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открыло возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.

Позднее появилась информация, что международная федерация запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса, а также будто бы порекомендовала ему подождать до следующего сезона.

Большунов фигурирует в предварительном списке состава сборной России на первые два этапа Кубка мира – в финской Руке и норвежском Тронхейме. Однако нейтрального статуса у него всё еще нет. При этом для нейтральных спортсменов из РФ предусмотрена максимальная квота, действовавшая на момент отстранения – то есть 12 мужчин и 12 женщин.