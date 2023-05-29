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НРА подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Страхование на уровне «А.esg»
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Страхование по шкале ESG-рейтингов на уровне «А.esg».
Подтверждение ESG-рейтинга компании на уровне «А.esg» обусловлено высоким уровнем социальной составляющей в деятельности компании, широтой продвижения принципов устойчивого развития и ответственного потребления для сотрудников и общественности, реализацией мероприятий по идентификации и управлению климатическим риском, поддержанием информационной прозрачности и степени раскрытия информации.
В компании Ак Барс Страхование формирующаяся система учёта влияния климатических рисков: климатический риск выделен в отдельный вид риска, который отражен в Порядке идентификации рисков в составе страхового риска. Разработана и утверждена Методика расчета размера климатического риска.
В Обществе действует комплексная программа благотворительности, корпоративного волонтерства, поддержка сотрудников, детей и родителей, оказание материальной помощи, публикуется информация о гендерном составе.
При работе с контрагентами предъявляются требования в области этичного ведения бизнеса, качества продукции, защиты окружающей среды, соблюдения прав работников, закреплённые в Декларации ответственного партнерства. На сегодняшний день к декларации присоединились 86 контрагентов.
Совершенствуется уровень практик корпоративного управления в области устойчивого развития: повестка ESG интегрируется на уровне Совета директоров. Регулярного проводятся активности «Зелёного комитета».
С марта 2022 года в компании действует Стандарт «Зеленый офис», устанавливающий требования к параметрам и характеристикам экологически эффективного офиса по ответственным эко-закупкам, ресурсосбережению, раздельному сбору твердых коммунальных отходов с последующей их вторичной переработкой, снижению количества используемого пластика, снижению уровня удельных валовых выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте, экологическому просвещению сотрудников. Стандарт направлен на экономию природных ресурсов, используемых в содержании офиса, создание благоприятного микроклимата для сотрудников, внедрение экологической инфраструктуры.
Компания ведёт учёт собственного углеродного следа в разрезе категорий выбросов: прямые выбросы парниковых газов, косвенные энергетические выбросы парниковых газов, парниковые газы и проводит мероприятия по компенсации оказываемого воздействия на окружающую среду.
Объем премий по итогам 2022 г. компании Ак Барс Страхование составил 1,43 млрд рублей, объем выплат – 182 млн рублей. Активы компании на 31.12.2022 г. составили 2,2 млрд рублей.
Приоритетными видами страхования являются страхование имущества граждан и страхование от несчастных случаев, по которым Компания занимает лидирующие позиции по объему премий в Республике Татарстан, и добровольное страхование гражданской ответственности (1 место в Республике Татарстан).
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Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019. Реклама
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