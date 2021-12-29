НПС «Михайловка» в Чистопольском районе отмечает 60-летие с начала деятельности

Нефтеперекачивающая станция (НПС) «Михайловка» Ромашкинского районного нефтепроводного АО «Транснефть — Прикамье» отмечает 60-летие со дня начала работы.

Станция, расположенная в Чистопольском районе Республики Татарстан, была введена в эксплуатацию в 1961 году для транзита нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Альметьевск — Горький-1 в составе технологического участка Альметьевск — Староликеево.

В настоящее время НПС «Михайловка» обслуживает более 500 км линейной части магистральных трубопроводов Альметьевск — Горький-2, Альметьевск — Горький-3, Альметьевск — Нижний Новгород.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Станция является высокотехнологичным производственным объектом, в арсенале которого — инновации и новейшее оборудование. В последние годы НПС была задействована в реализации значимых проектов развития отрасли, в том числе проекта «Север», здесь проводилось обновление инфраструктуры. Реконструированы пожарная насосная, котельная и система канализации, отремонтирована подъездная дорога к станции протяженностью 4 км.

Построен и введен в эксплуатацию подводный переход магистрального продуктопровода Альметьевск — Нижний Новгород через р. Каму с камерами пуска и приема средств очистки и диагностики, реконструированы системы автоматики и телемеханики.

Капитально отремонтированы внутриплощадочные проезды и площадки станции, реконструированы производственные здания. Построена теплая стоянка для техники. Объект общей площадью 1440 кв. метров позволяет разместить двадцать единиц транспортных и технических средств. Выполнена замена и переоборудование технологических щитов станции управления, заменены электродвигатели насосных агрегатов. Оборудование характеризуется повышенным коэффициентом полезного действия и улучшенными энергосберегающими характеристиками.

Используемые технологии и оборудование обеспечивают высокую надежность работы объектов трубопроводного транспорта, а также гарантирует своевременную поставку нефти и нефтепродуктов конечному потребителю.

Коллектив станции состоит из 71 человека, о высоком уровне профессионализма которых свидетельствуют ведомственные и корпоративные награды, ежегодные победы и призовые места в отраслевых конкурсах. Работники подразделения ежегодно участвуют в экологических субботниках, волонтёрских мероприятиях, оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам предприятия.

На прошедшем торжественном мероприятии коллектив станции с юбилейной датой поздравили заместитель генерального директора АО «Транснефть — Прикамье» Рушад Кашапов, председатель объединенной первичной профсоюзной организации Ульфат Мифтахов, а также глава Каргалинского сельского поселения Марат Загидуллин. Работникам и ветеранам станции вручены памятные подарки.