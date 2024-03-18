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НПО «Кайсант» создало компактную станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники
Российское научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, которая должна будет защищать бронетехнику и автотранспорт. Об этом заявила директор по развитию предприятия Алена Баландина, передает РИА Новости.
«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — „зонт“) К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП», — сообщила представитель компании.
По словам Баландиной, эта система радиоэлектронной борьбы «выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма» — соответственно, ее очень удобно устанавливать и переносить.
К-1000 способен подавлять беспилотники в двух диапазонах, которые используют FPV-дроны: 800 и 900 мегагерц. В скором времени предполагается разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (речь идет о 2400 и 5800 мегагерц), уточнила она.
Серийное производство новой системы уже началось. На нее поступили первые заказы от властей Москвы, ведутся переговоры о массовых поставках антидроновых комплексов в войска, заключила собеседница агентства.
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