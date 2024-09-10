«Нож к горлу за долги танцовщицы»: криминальный дуэт из Казани судят за разбой

«Связали, избили, забрали все ценное и скинули в подвале»
Советский суд Казани начал рассматривать дело 34-летнего Акмала Валикулова и 23-летней Лейсан Тагировой. Их обвиняют в разбое и мошенничестве в крупном размере, а Валикулова еще и в похищении документов.
В начале заседания выяснили личности подсудимых: Акмал Валикулов уроженец Узбекской ССР, гражданин России, женат, у него есть маленький ребенок. Лейсан Тагирова родилась в Башкортостане, детей у нее нет.
В деле фигурировал еще один обвиняемый – Свиняков, но его дело выделили в отдельное производство. Пока шло следствие, он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился служить на СВО. Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, мужчина погиб, правда, документов, официально подтверждающих это, пока нет.
На СВО хотел отправиться и Акмал Валикулов, но, по словам его адвоката, на данный момент его не берут из-за проблем со здоровьем. Справка об этом есть в документах уголовного дела.
По версии следствия, в декабре прошлого года Валикулов с Тагировой и Свиняковым решили напасть на некоего мужчину и завладеть его имуществом. Проникли в его дом в поселке Вознесенский.
Валикулов взял в каршеринге машину, чтобы быстро приехать и потом скрыться с места. С собой нападавшие прихватили клейкую ленту, скотч и на всякий случай нож. Чтобы попасть внутрь, троица придумала хитрость – они отправили «троянскую» девушку постучаться в дверь его дома. Когда жертва открыла дверь, его повалили и скрутили. Затолкали его подальше в дом и обмотали скотчем руки, ноги и шею.
«Нападавшие заставляли пострадавшего рассказать, где в доме находятся ценные вещи, золото и сейф. Сначала связанный мужчина отрицал наличие ценностей в доме, но потом его начали бить, он сознался, что в тумбочке лежали 250 тысяч рублей. При этом к его горлу приставили нож, чтобы запугать», – рассказала гособвинитель Диляра Яфизова.
По информации следствия, Валикулов, Тагирова и Свиняков похитили деньги, забрали фотоаппарат, телефон и другие вещи. Общая сумма ущерба пострадавшему хозяину дома – порядка 335 тысяч рублей. Также троица прихватила с собой документы жертвы. Потом они столкнули связанного мужчину по ступенькам в подвал дома и ушли, предупредив, что расправятся с ним, если он пойдет в полицию.
«Эксплуатировал и шантажировал стриптизерш»
Троица уехала с места преступления, а позже перевела себе еще 140 тысяч рублей через приложение мобильного банка на телефоне жертвы.
Оба подсудимых вину не признают. В своей речи, когда просил смягчить им меру пресечения, адвокат Вадим Карпеев рассказал суду, что убегать Валикулов не планирует и упомянул, что изначально они шли в дом жертвы с благородной целью. Однако отказался рассказывать обстоятельства, сославшись на адвокатскую этику.
Суд продлил арест Валикулову и Тагировой на полгода, оба останутся в СИЗО. На следующем заседании должны начать допрашивать ключевых свидетелей.
Как утверждает источник «Татар-информа», жертва нападения на протяжении долгого времени имеет непосредственное отношение к подпольным стриптиз-клубам в Казани. Политика заведения такова, что там не против более тесных контактов танцовщиц с клиентами. А сегодняшние обвиняемые – Валикулов, Тагирова и Свиняков – знакомые одной из работавших там женщин.
По словам источника, в клубе практикуют подсаживать танцовщиц на долговые расписки. Именно за одной из таких расписок и направилась в тот вечер троица. Якобы таким образом они хотели спасти свою знакомую. Так все было на самом деле или это всего лишь красивая сказка для суда, предстоит выяснить следствию.
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