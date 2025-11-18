Ноябрьский тренеропад в КХЛ. Почему ушли Гру и Кудашов и кто будет вместо них

Внезапный тренеропад произошел в нынешнем сезоне не привычно в октябре а ближе к экватору регулярного чемпионата. Отставки Бенуа Гру и Алексея Кудашова имеют разные причины, но обе не вытекали из хода сезона. Что это означает и что будет дальше для «Динамо» и «Трактора» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hctraktor.org

Бенуа Гру сдался

Не успели утихнуть страсти по внезапному увольнению Алексея Кудашова из «Динамо», как на другой точке КХЛ вспыхнули еще более горячие – канадский специалист Бенуа Гру решил не дорабатывать сезон в «Тракторе» и уехать обратно, в Северную Америку.

На первый взгляд это событие произошло как гром среди ясного неба, но если отмотать время немного назад, то становится понятно – небо не было таким уж безоблачным.

Первые слухи о том, что канадский специалист больше не хочет возвращаться в КХЛ и дорабатывать двухлетний контракт с «Трактором» появились еще в межсезонье. Уже в конце апреля, по ходу плей-офф «Матч-ТВ» опубликовал информацию, что Гру склоняется к уходу из «Трактора», поскольку семья не переехала вместе с Гру в Челябинск, и ему было тяжело с моральной точки зрения.

В итоге, уговорить Гру тогда Алексею Волкову и Алексею Текслеру удалось, и он вернулся в Россию. Однако, уже с началом нового сезона появились проблемы. Из состава уехали несколько ключевых игроков, Зак Фукале решил отправиться покорять Минск, а его сменщик Крис Дригер даже и близко не показывает уровень своего предшественника.

Но даже это были не основные проблемы «Трактора». Дело в том, что постепенно менялся и сам мистер Гру. Ранее всегда позитивный и много объясняющий на пресс-конференциях канадец постепенно стал закрываться.

А на одной из последних пресс-конференций на вопрос об укоренившемся прозвище Дригера «пылесос» просто отказался отвечать. «Я возьму следующий вопрос», - отвечал Гру. Уже на этом моменте стало понятно, что канадец больше не получает удовольствия от своей работы. Старый добрый Бенуа свел бы даже такой неудобный вопрос «на грани» к шутке или сыграл бы в непонимающего. Здесь же он просто не стал даже вкладываться интеллектуально и эмоционально, просто сдался.

Фото: hctraktor.org

Это все больше стало заметно и на льду. К примеру, с тем же Дригером он не реагировал своевременно, а все больше стал сбиваться к манере управления Анвара Гатиятулина времен «Трактора». Даже после четырех пропущенных шайб он продолжал держать соотечественника на льду, демонстрируя меньшую гибкость, чем раньше.

А после поражения в уральском дерби от «Автомобилиста» признал, что упустил ситуацию из рук.

«Сегодня показалось, что в нашей игре совершенно нет контроля. Мы повсюду и нигде одновременно, что и отразилось на результате», — заявил тренер. Он подчеркнул, что вина за поражение не лежит на отдельных игроках или звеньях, а проблема заключается в том, что команда «в целом была не в оптимальной форме».

Почему Гру и Кудашов ушли?

Что примечательно, покинули свои посты тренеры, которые провели отличный плей-офф прошлого сезона. «Динамо» впервые за последние пять лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина, «Трактор» добрался до финала турнира.

Тренеры, проведшие прошлый сезон не столь удачно, чувствуют себя на своих постах уверенно. Анвар Гатиятулин получает безграничное доверие, Николай Заварухин в очередной год проводит неровный регулярный чемпионат, а Андрей Разин имеет прочные позиции в «Металлурге», несмотря на провал прошлого сезона и не самое миролюбивое поведение во время матчей и пресс-конференций.

Ситуация с Гру не так проста, как кажется. На поверхности хандра без семьи. Однако, есть версия, что канадец якобы обиделся на руководство «Трактора» за то, что ему не дали нужных ресурсов для роста. Не смогли заменить Зака Фукале, не нашли достойную замену Шабанову, а в защите по-прежнему не хватает надежных мастеров. Правдой это является лишь отчасти. В Челябинске нивелировали потери в течение всего лета и осени, а история с Фукале – заслуга агента хоккеиста, который вел свои игры за спиной у клуба.

У Кудашова ситуация запутаннее. Экс-наставник «Динамо» выдал скомканный старт сезона, но в октябре ситуация стала постепенно выправляться. На данный момент по потерянным очкам бело-голубые идут в в четверке сильнейших. Свое место в первой четверке Западной конференции занять «бело-голубые» должны без проблем.

Фото: dynamo.ru

Скорее, наставник «Динамо» стал лишь еще одним пазлом в давней подковерной возне в «Динамо». В прошлом сезоне принял решение уйти из клуба Алексей Сопин. Экс-генменеджер клуба просто написал заявление по собственному желанию в феврале, за полтора месяца до плей-офф. Вслед за Сопиным в Омске уже летом оказался и форвард Дмитрий Рашевский. Отставка Кудашова была делом времени, но за него сыграл выход в полуфинал прошлого Кубка Гагарина. Теперь же минимальный повод уволить наставника появился, чем силы из команды бывшего руководства и воспользовались.

Да и нужно признать, что Кудашов получил достаточный резерв доверия. Ему продолжали верить после вылета от ЦСКА во втором раунде (0–4) в плей-офф 2022 года, года. Бесславный вылет от «Торпедо» (2–4) в Кубке Гагарина 2023. Не уволили специалиста и после бессилия перед «Трактором» во втором раунде Кубка Гагарина 2024 года.

Кто вместо них?

Да, у «Динамо» и «Трактора» в течение первой трети сезона были заметные проблемы. Но нерешаемыми они не выглядят точно.

«Трактор» лишь на два очка отстает от четвертого места Востока, дающего преимущество своей площадки. «Динамо» - на три от аналогичной позиции в Западной конференции. К примеру, «Авангард» свое фантастическое преображение прошлого сезона вообще начал в декабре. Омичи и вовсе влачились на дне турнирной таблицы Востока, даже не попадая в плей-офф. Однако ко второй половине все дела поправили и классно выступили в Кубке Гагарина.

Главный вопрос – кто именно должен занять места Кудашова и Гру без потери качества игры. Вячеслав Козлов, который наконец-то получил шанс поработать главным тренером «Динамо», выглядит как оптимальный вариант. Молодой наставник уже мог возглавить команду КХЛ летом, а точнее даже возглавил ХК «Сочи», заключив двухлетний контракт, но так и не провел на этом посту ни одной игры.

Уже в июле, буквально через месяц после назначения, Козлов был уволен новым руководством клуба, которое решило, что будет выстраивать новую политику развития команды. К слову, приглашенный вместо него Владимир Крикунов ничего толкового не показал и уже был смещен на пост советника. Вернуться Козлову в тренерский штаб «Динамо» удалось благодаря хорошим отношениям с Кудашовым, хотя его место ассистента уже было занято.

Другой вопрос, что разборки в «Динамо» никуда не делись, и команду людей Кудашова в покое точно никто не оставит. У Вячеслава Козлова будут непростые времена, но за него играет, что он прекрасно знает все нюансы внутренней кухни «Динамо» и хорошо к ним подготовлен. При этом Козлов выигрывал Кубок Стенли, как хоккеист, и имеет серьезный авторитет среди легионеров команды.

Фото: dynamo.ru

Что касается «Трактора», то Рафаэль Рише тоже вскоре отправится в Канаду вслед за своим соотечественником. И как бы иронично это ни звучало, именно покинувший «Динамо» Алексей Кудашов выглядит наиболее подходящим вариантом для челябинской команды.

В «Тракторе» подобран хороший состав, несколько знакомых игроков (Сергей Телегин, Михаил Григоренко) и качественные легионеры, с которыми привык работать российский специалист.

Алексей Кудашов сможет собрать команду, которую стало штормить, и привести в порядок. У него системный, но далеко не оборонительный хоккей, который отлично ложится на систему, в которой «Трактор» действовал при Бенуа Гру. Пожалуй, это был бы самый «бесшовный» переход команды от одного специалиста к следующему.