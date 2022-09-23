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Политика
23 сентября 2022  13:10
Надежда Гордеева

Новых депутатов Госсовета Татарстана включили в состав двух парламентских комитетов

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Новый депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Анисимов будет работать в Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию, а Рима Мухамедшина – в Комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Сегодня вновь избранные депутаты Государственного Совета подали заявления о включении их в составы комитетов парламента», – сказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на 34-м заседании парламента.

В Татарстане 11 сентября прошли дополнительные выборы депутатов Государственного Совета. По Ибрагимовскому округу №7 избрана Рима Мухамедшина, по Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 – Дмитрий Анисимов.

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