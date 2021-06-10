Новым зампредседателя Совета муниципальных образований РТ стал глава Алексеевского района

Новым заместителем председателя Совета муниципальных образований Республики Татарстан избран глава Алексеевского района Сергей Демидов. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума ассоциации. Начиная с 2016 года данную должность занимал Владимир Казаков.

«Казаков всегда и во всем принимал активное участие, — сказал председатель Ассоциации СМО РТ Экзам Губайдуллин. – Присутствовал на каждом заседании и вносил конструктивные предложения. Совместная работа была интересной и плодотворной».

Губайдуллин поздравил Демидова с избранием на должность и пожелал успешной работы во благо Алексеевского района и республики.

Также в конце заседания состоялась церемония награждения. Решением президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований глава Сабинского муниципального района РТ Раис Минниханов был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».