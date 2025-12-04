Новым замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ стал Ранис Файзуллин
Ранис Файзуллин
Новым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана стал Ранис Файзуллин. Информация об этом появилась на официальном сайте Миндортранса РТ.
Файзуллин ранее работал заместителем технического директора по строительству АО «Татавтодор».
Теперь у министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова снова три заместителя – первый замминистра Лилия Сафиуллина, а также замминистры Марат Хисамутдинов и Ранис Файзуллин.
В конце октября должности заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства покинули Артем Чукин и Айрат Садыков.