Новым замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ стал Ранис Файзуллин

Ранис Файзуллин

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Новым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана стал Ранис Файзуллин. Информация об этом появилась на официальном сайте Миндортранса РТ.

Файзуллин ранее работал заместителем технического директора по строительству АО «Татавтодор».

Теперь у министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова снова три заместителя – первый замминистра Лилия Сафиуллина, а также замминистры Марат Хисамутдинов и Ранис Файзуллин.

В конце октября должности заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства покинули Артем Чукин и Айрат Садыков.