Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Максим Боровков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новым заместителем министра юстиции Татарстана назначен Максим Боровков. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, теперь у министра юстиции Татарстана будет четыре заместителя вместо прежних трех. Новый заместитель главы ведомства будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в Минюсте РТ.

Помимо Максима Боровкова, у министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина есть первый заместитель – Илья Гомзик – и два других заместителя – Мухаррям Ибятов и Марат Низамиев.