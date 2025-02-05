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Политика 5 февраля 2025 09:15

Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков
Максим Боровков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новым заместителем министра юстиции Татарстана назначен Максим Боровков. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, теперь у министра юстиции Татарстана будет четыре заместителя вместо прежних трех. Новый заместитель главы ведомства будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в Минюсте РТ.

Помимо Максима Боровкова, у министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина есть первый заместитель – Илья Гомзик – и два других заместителя – Мухаррям Ибятов и Марат Низамиев.

Боровков Максим Сергеевич
Боровков Максим Сергеевич
Заместитель Министра юстиции Республики Татарстан

Родился 4 июня 1981 года в Казани. Окончил юридический факультет Казанского юридического института МВД России (2003).

В 2003 – 2009 годах – помощник судьи Арбитражного суда РТ.
С 2009 года – судья Арбитражного суда РТ.
С апреля 2016 года – председатель судебного состава Арбитражного суда РТ.
С 2018 по 2024 год – председатель Арбитражного суда Татарстана.
5 февраля 2025 года назначен на должность заместителя Министра юстиции Республики Татарстан.

#минюст РТ
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