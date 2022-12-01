Новым замглавы Минстроя Татарстана станет Элеонора Абубакирова

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначена Элеонора Абубакирова. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ вступит в силу с 5 декабря.

«Назначить с 5 декабря 2022 года Абубакирову Элеонору Халиловну на должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», — отмечается в документе, опубликованном на республиканском портале правовой информации.

Элеонора Абубакирова родилась 28 сентября 1979 года. Закончила экономический факультет Пермского госуниверситета, юридический факультет КФУ, а также обучалась по специальности «теплоэнергетика и теплотехника» в КГЭУ.

Предыдущим местом работы Абубакировой было Главное управление инженерных сетей, где она занимала должность заместителя генерального директора.