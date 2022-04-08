Новым замглавы Минстроя России стал уроженец Казани

Уроженец Казани Валерий Леонов, бывший руководитель Москомэкспертизы, назначен заместителем министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Назначить Леонова Валерия Владимировича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее постановлением Правительства Минстрою разрешили иметь восемь заместителей руководителя ведомства вместо семи.

Необходимость такого шага в самом министерстве объяснили расширением своих полномочий и задач в сфере инфраструктурного строительства, развития территорий и регионов в целом, а также необходимостью координации субъектов Федерации в сфере инфраструктурного развития. Обязанности нового замминистра будут закреплены ведомственным приказом, отмечает ТАСС.

Валерий Леонов родился в 1975 году в Казани. С 2003 года работал в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, дослужившись до управляющего делами. В 2010-м стал первым заместителем начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ.

С ноября 2010 по октябрь 2011 года — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. С ноября 2011 по январь 2015 года — руководитель Московской государственной экспертизы. C января 2015-го — председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Освобожден от этой должности 4 апреля 2022 года.