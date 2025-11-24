news_header_top
Общество 24 ноября 2025 12:58

Владислав Усанов назначен замглавы Минмолодежи РТ

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Владислав Усанов был назначен на должность заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Усанов тесно работает с молодежью с 2005 года, когда начал работу в Министерстве. С 2013 года он занимал руководящие должности, курируя работу с молодежными организациями, реализацию государственных программ ведомства, а также вопросы профессиональной и творческой самореализации молодого поколения.

Документ о вступлении Усанова в должность уже подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

#минмолодежи рт #молодежь #Татарстан
