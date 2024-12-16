Новым военным комиссаром Альметьевска стал Руслан Корников

Фото: Администрация Альметьевска

С 9 декабря военным комиссаром Альметьевска и Альметьевского района стал Руслан Корников. Об этом сегодня на общегородской планерке руководителей объявила глава исполкома Гюзель Хабутдинова.

По данным пресс-службы районной администрации, в 1993 году Руслан Корников завершил обучение в высшем военном строительном командном училище и с тех пор прошел значительный профессиональный путь, достигнув высоких результатов.

«Поздравляем Руслана Анатольевича с назначением и желаем успешной работы на благо нашего города и района», – говорится в сообщении.