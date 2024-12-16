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Новым военным комиссаром Альметьевска стал Руслан Корников
С 9 декабря военным комиссаром Альметьевска и Альметьевского района стал Руслан Корников. Об этом сегодня на общегородской планерке руководителей объявила глава исполкома Гюзель Хабутдинова.
По данным пресс-службы районной администрации, в 1993 году Руслан Корников завершил обучение в высшем военном строительном командном училище и с тех пор прошел значительный профессиональный путь, достигнув высоких результатов.
«Поздравляем Руслана Анатольевича с назначением и желаем успешной работы на благо нашего города и района», – говорится в сообщении.
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