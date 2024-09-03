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Новым военным комиссаром Альметьевска стал Радиф Камалеев
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Сегодня на общегородской планерке глава Альметьевского района Тимур Нагуманов объявил Радифа Камалеева новым военным комиссаром Альметьевска и Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба района.
«С 26 августа военным комиссаром города Альметьевск и Альметьевского района Республики Татарстан назначен Камалеев Радиф Анасович», – говорится заявлении.
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