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Общество 3 сентября 2024 17:32

Новым военным комиссаром Альметьевска стал Радиф Камалеев

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Сегодня на общегородской планерке глава Альметьевского района Тимур Нагуманов объявил Радифа Камалеева новым военным комиссаром Альметьевска и Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба района.

Фото: © Пресс-служба Альметьевского района

«С 26 августа военным комиссаром города Альметьевск и Альметьевского района Республики Татарстан назначен Камалеев Радиф Анасович», – говорится заявлении.

#Альметьевск
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