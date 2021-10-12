Новым тренером «Кубани» станет нижнекамец

Новым наставником «Кубани» станет нижнекамский тренер. Краснодарская команда определилась со специалистом на пост главного тренера. Им станет Роберт Евдокимов, информирует «РБ Спорт».

Сегодня «Кубань» объявила о расторжении контракта с Александром Точилиным по соглашению сторон. К предстоящей 13 октября игре первенства ФНЛ против «Ротора» готовить команду будет старший тренер Владимир Маминов.

Евдокимов подпишет контракт сроком до конца текущего сезона с возможностью продления. К своим обязанностям 51-летний специалист приступит уже после игры с «Ротором». При этом компенсация Точилину выплачена не будет.

Уроженец Нижнекамска Евдокимов играл полузащитником до 34 лет, сделав себе имя в челнинском «КАМАЗе», откуда попал на один матч в сборную России. А за родной «Нефтехимик» Роберт провел 40 матчей в 1999 и 2001 годах. В роли тренера он поработал в девяти клубах, включая «КАМАЗ», последним местом его работы был «Нижний Новгород».

После 16 туров первенства ФНЛ «Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Серия команды без побед длится уже 7 матчей. Как раз «Нефтехимику» кубанцы проиграли дома в последнем туре (0:2), после чего и был уволен Точилин.