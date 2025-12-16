Новым руководителем ОМВД России по Арскому району стал подполковник полиции Губайдуллин

Фото: МВД по РТ

Новым руководителем ОМВД России по Арскому району Татарстана стал подполковник полиции Айрат Губайдуллин. Ранее он занимал должность заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Казани.

Представляя Губайдуллина личному составу подразделения и руководству района Глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов отметил, что смена руководства благоприятно повлияет на темп работы районной полиции и повысит ее эффективность.



Фото: МВД по РТ

Он выразил уверенность, что новый руководитель выстроит верное взаимодействие как с руководством района, так и с коллегами из прокуратуры и суда, что позволит эффективно решать вопросы обеспечения правопорядка.