Новым руководителем Гостехнадзора РТ станет Альберт Бурганов

Руководителем Управления Гостехнадзора Татарстана назначен Альберт Бурганов. Распоряжение о его назначении подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначить с 5 декабря 2022 года Бурганова Альберта Шамильевича на должность начальника Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан», — говорится в документе.

На сайте управления информация о новом начальнике еще не появилась — на месте фото и данных о руководителе пока пусто. Напоммним, что предшественник Бурганова — Радик Зиатдинов — скончался в октябре этого года.

Новому руководителю ведомства 39 лет. До назначения он работал начальником отделения МВД РФ «Верхнеуслонский», возглавлял Отделение ГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе. Перед этим он занимал такую же должность в Лаишеве.