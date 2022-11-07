«Горэлектротранспорт» в Нижнекамске возглавил Эдуард Шайдуллин

Деловой понедельник в Нижнекамске начался с новых назначений. Новым начальником МУП «Горэлектротранспорт» стал Эдуард Шайдуллин. На предприятии он работает с 2020 года. До назначения на должность трудился главным инженером.

Также после 20 лет работы глава Нижнекамского района Рамиль Муллин проводил прежнего директора — Рафаила Хабибуллина. Он работал с 2002 года, с 2015 года занимает должность заместителя главы Нижнекамского муниципального района РТ (на неосвобожденной основе).

Муллин отметил успехи прежнего руководителя. «Человек, который 20 лет возглавлял наш МУП „Горэлектротранспорт“, который сделал предприятие одним из лучших не только в республике, но и в России в целом. Он всегда с любовью относился к своей работе. Прошел и воинский путь, до конца оставаясь патриотом подводного флота. Это многогранный человек, депутат трех созывов, заместитель главы на освобожденной основе», — отметил Муллин. Новому руководителю глава Нижнекамского района пожелал успехов.