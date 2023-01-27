Новым ректором КНИТУ-КАИ выбран Тимур Алибаев
Тимур Алибаев стал новым ректором Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ. Он победил на выборах, проходивших путем тайного голосования. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, что с 2021 года Алибаев занимал должность временно исполняющего обязанности ректора.
В голосовании приняли участие 193 из 205 делегатов. Помимо Алибаева, на должность ректора претендовал Виталий Бабушкин — заведующий кафедрой динамики и процессов управления вуза. В результате победитель набрал 146 голосов, а второй кандидат – 35.
Тимур Алибаев родился 12 марта 1966 года в деревне Ургуново Башкирской АССР. В 1987 году переехал в Казань, окончил исторический факультет КГУ.
В разные годы Алибаев работал заместителем председателя комитета по делам детей и молодежи, главным референтом сектора межнациональных отношений отдела по связям с общественностью Аппарата президента РТ, первым заместителем главы администрации Кировского района Казани, заместителем гендиректора Казанского порохового завода.
В 2007 — 2010 годы он был главой администрации Ново-Савиновского района, а 2010-го по 2021-й года занимал должность главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.