Новым прокурором Алексеевского района назначен Фаргат Шайхаттаров
Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Алексеевского района Татарстана назначили советника юстиции Фаргата Ринатовича Шайхаттарова.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районного надзорного ведомства.
Фаргат Ринатович родился 20 августа 1980 года в селе Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР. В 2003 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, после чего проходил службу в органах внутренних дел.
В 2009 году он стал помощником главы Управления Минюста РФ по РТ, а спустя два года он начал службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Приволжского района Казани. В 2017 году назначен зампрокурора Зелнодольска.
Шайхаттаров награжден благодарностью Генпрокурора РФ. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.