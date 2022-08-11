Новым прокурором Алексеевского района назначен Фаргат Шайхаттаров

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Алексеевского района Татарстана назначили советника юстиции Фаргата Ринатовича Шайхаттарова.

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районного надзорного ведомства.

Фаргат Ринатович родился 20 августа 1980 года в селе Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР. В 2003 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, после чего проходил службу в органах внутренних дел.

В 2009 году он стал помощником главы Управления Минюста РФ по РТ, а спустя два года он начал службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Приволжского района Казани. В 2017 году назначен зампрокурора Зелнодольска.

Шайхаттаров награжден благодарностью Генпрокурора РФ. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.