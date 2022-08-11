news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 августа 2022  13:07
Павел Климчак

Новым прокурором Алексеевского района назначен Фаргат Шайхаттаров

news_top_970_100

 

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Алексеевского района Татарстана назначили советника юстиции Фаргата Ринатовича Шайхаттарова.

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районного надзорного ведомства.

Фаргат Ринатович родился 20 августа 1980 года в селе Малая Цильна Дрожжановского района ТАССР. В 2003 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, после чего проходил службу в органах внутренних дел.

В 2009 году он стал помощником главы Управления Минюста РФ по РТ, а спустя два года он начал службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Приволжского района Казани. В 2017 году назначен зампрокурора Зелнодольска.

Шайхаттаров награжден благодарностью Генпрокурора РФ. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

#Прокуратура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100