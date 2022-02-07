Новым пресс-секретарем Минтранса РТ с 9 февраля назначена Гульназ Сафиуллина

Новым пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ с 9 февраля станет экс-сотрудница пресс-службы Минэкологии Татарстана Гульназ Сафиуллина. Об этом она сообщила сегодня ИА «Татар-информ».

«К обязанностям в новой должности приступлю с 9 февраля. До этого трудилась специалистом пресс-службы Минэкологии РТ с октября 2019 года. Ранее работала на „ТНВ“ в общей сложности 10 лет — администратором, редактором, занималась оцифровкой. Расцениваю новую должность как карьерный рост», — отметила она.

Предыдущая пресс-секретарь Минтранса РТ Наиля Клевлеева занимала должность около десяти лет.