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Общество
7 февраля 2022  18:31
Наталья Рыбакова

Новым пресс-секретарем Минтранса РТ с 9 февраля назначена Гульназ Сафиуллина

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Новым пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ с 9 февраля станет экс-сотрудница пресс-службы Минэкологии Татарстана Гульназ Сафиуллина. Об этом она сообщила сегодня ИА «Татар-информ».

«К обязанностям в новой должности приступлю с 9 февраля. До этого трудилась специалистом пресс-службы Минэкологии РТ с октября 2019 года. Ранее работала на „ТНВ“ в общей сложности 10 лет — администратором, редактором, занималась оцифровкой. Расцениваю новую должность как карьерный рост», — отметила она. 

Предыдущая пресс-секретарь Минтранса РТ Наиля Клевлеева занимала должность около десяти лет.

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