Асгат Сафаров принял участие в VIII внеочередной конференции «Союза ветеранов РТ»

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров принял участие в VIII внеочередной Конференции Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан», которая прошла в здании ДОСААФ РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Асгат Сафаров отметил, что «за годы работы активистами Союза ветеранов проделана большая и содержательная работа в области защиты социальных и гражданских прав, чести и достоинства ветеранов и членов их семей, оказания благотворительной помощи и поддержки нуждающимся, духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил, а также укрепления межнационального единства республики».

Об итогах работы Союза ветеранов РТ в 2020 году доложил председатель организации, генерал-майор Ахат Юлашев. На конференции также было рассмотрено его заявление об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья. Генерал-майор Ахат Юлашев избран председателем Координационного совета организации ветеранов РТ.

Единогласно был избран новый председатель Союза ветеранов РТ — генерал-майор, руководитель Регионального военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в РТ Александр Бородин.