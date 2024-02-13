Новым председателем Молодежной ассамблеи народов РТ стала Мария Стуклова

Мария Стуклова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новым председателем Молодежной ассамблеи народов Татарстана сроком на три года избрана Мария Стуклова. Решение было принято сегодня на отчетно-выборной конференции этой организации.

Ранее руководителем Молодежной ассамблеи народов Татарстана был Тимур Кадыров, который основал ее в 2013 году. Теперь он является директором Дома дружбы народов РТ.

Свой уход из ассамблеи Кадыров объяснил тем, что уже вышел из «молодежного возраста». Действующее законодательство предусматривает предельный возраст молодежи до 35 лет.

Тимур Кадыров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работая в должности директора Дома дружбы народов Татарстана, мы все равно остаемся в одной команде и сосредоточим наши усилия на общем деле. Также будем работать по сохранению мира и согласия, языков и культур», – заявил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что Тимур Кадыров «уходит с должности, но не уходит от большой работы». Глава парламента также поблагодарил ассамблею за ее деятельность.

Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предложение на должность председателя Молодежной ассамблеи народов РТ представили организационный комитет по подготовке конференции и активисты организации. До избрания на этот пост Мария Стуклова была заместителем руководителя ассамблеи. Она возглавляет молодежное объединение национально-культурной автономии мордвы и является координатором молодежных творческих проектов.

«Я считаю, что это достойная кандидатура. И мы обеспечим преемственность в нашей работе», – отметил Кадыров.

Стуклова в ответном слове поблагодарила за оказанное ей доверие. «Ассамблея – это одна большая многонациональная семья. Перед нами стоят большие задачи. Нас ждут большие дела, большая работа», – сказала она.