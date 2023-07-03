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Новым послом Казахстана в РФ стал бывший заместителем генсека СНГ Даурен Абаев
Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России назначен Даурен Абаев, ранее занимавший пост заместителя генерального секретаря СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Президента Казахстана.
С 2020 по 2023 год эту центральноазиатскую страну в Москве представлял Ермек Кошербаев. В июне его назначили акимом Восточно-Казахстанской области.
Даурен Абаев в 2003 году работал третьим секретарем посольства Казахстана в Азербайджане. С 2003 по 2007 год был вторым секретарем и временным поверенным в делах Казахстана в Нидерландах.
Затем Абаев работал в Администрации Президента Казахстана. С 2011 по 2016 год был пресс-секретарем и советником тогдашнего главы государства Нурсултана Назарбаева. С 2016 по 2019 год — министр информации и коммуникаций. В 2019-2020 годах, после избрания Президентом Касым-Жомарта Токаева, — министр информации и общественного развития.
С 2020 года по начало 2022-го — первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана. С начала 2022-го до начала 2023-го — министр культуры и спорта. С марта 2023 года работал заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств.
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