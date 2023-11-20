Новым партнером сервиса «Халва Экспресс» стала онлайн-платформа Lamoda

Компания «Халва Экспресс» продолжает расширение сети выдачи посылок. Новым этапом развития стало партнерство с онлайн-платформой Lamoda. Теперь пользователи сервиса доставки «Халва Экспресс» смогут выбрать любой удобный пункт выдачи Lamoda для получения своих посылок.

«Наша компания строит удобную универсальную сеть выдачи для всех типов клиентов. Мы видим спрос на качественные ПВЗ с примеркой, возвратом и частичной выдачей. Партнерство с Lamoda значительно усилит наши компетенции», ― комментирует генеральный директор «Халва Экспресс» Денис Петрушевский.

«Значительная часть наших клиентов работает в направлении фэшн. Данный сегмент требует особого внимания при работе с заказами и индивидуального подхода как к клиентам, так и к самим магазинам. Сегодня мы расширяем свой портфель услуг, добавляя к нему пункты выдачи Lamoda, основной специализацией которых всегда была фэшн-индустрия», ― отмечает коммерческий директор «Халва Экспресс» Григорий Френкин.

«Халва Экспресс» — инфраструктурный E-COM проект Совкомбанка. Современный логистический провайдер, оказывающий полный комплекс услуг по доставке в формате единого окна. Компания является лидером в сегменте почтоматов, которые расположенных в формате «У дома» более чем в 600 городах по всей территории России от Калининграда до Дальнего Востока. На почтоматах доступна оплата заказов частями, а держатели карты Халва могут получить рассрочку абсолютно на все заказы, доставку которых осуществляет «Халва Экспресс». По данным на ноябрь 2023 г. компания управляет сетью, состоящей более чем из 5500 точек выдачи, основой которой являются собственные почтоматы Халва.

Lamoda известна на рынке с 2011 года. Сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайла. На ней представлено более 10 млн товаров от 4-х тысяч мировых и локальных брендов. Сеть собственных пунктов выдачи Lamoda сегодня насчитывает более 700 точек по всей России. Главным девизом Lamoda является «Мода на каждый день». Миссия Lamoda — давать доступ к широкому ассортименту от ведущих брендов, создавать удобные, технологичные сервисы, быть проводником модных тенденций и смело применять их в повседневной жизни.

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