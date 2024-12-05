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Новым начальником полиции Бугульмы стал Ленар Салемгараев
Замминистра внутренних дел РТ Фяргат Мухаметзянов представил нового начальника отдела МВД России по Бугульминскому району — подполковника полиции Ленара Салемгараева. До этого он возглавлял отдел МВД России по Ютазинскому району, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Мухаметзянов пожелал новому руководителю полиции города успехов на новом посту. Поздравить нового начальника ОМВД также пришли глава района Линар Закиров и руководители силовых структур.
В ответном слове Ленар Салемгараев поблагодарил руководство МВД по РТ за оказанное доверие при назначении на должность и заверил, что приложит все усилия, чтобы создать максимально безопасные условия для проживания в районе.
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