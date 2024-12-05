Новым начальником полиции Бугульмы стал Ленар Салемгараев

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Замминистра внутренних дел РТ Фяргат Мухаметзянов представил нового начальника отдела МВД России по Бугульминскому району — подполковника полиции Ленара Салемгараева. До этого он возглавлял отдел МВД России по Ютазинскому району, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мухаметзянов пожелал новому руководителю полиции города успехов на новом посту. Поздравить нового начальника ОМВД также пришли глава района Линар Закиров и руководители силовых структур.

В ответном слове Ленар Салемгараев поблагодарил руководство МВД по РТ за оказанное доверие при назначении на должность и заверил, что приложит все усилия, чтобы создать максимально безопасные условия для проживания в районе.

Ленар Салемгараев родился в 1986 году в Азнакаево, в органах внутренних дел служит с 2005 года. Закончил Казанский юридический институт МВД России.