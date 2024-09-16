Новым начальником Набережночелнинского отдела жилинспекции стал Ильнур Хуснутдинов

В Набережных Челнах на аппаратном совещании официально представили нового начальника Набережночелнинского отдела жилинспекции. Им стал Ильнур Хуснутдинов — уроженец Автограда. О новом кадровом назначении рассказал главный государственный жилищный инспектор Республики Татарстан Александр Тыгин.

Как отметил инспектор, назначение произошло по рекомендации мэра города Наиля Магдеева.

«Он 15 лет своей работы, своей активной надзорной деятельности отдал жилищному фонду Набережных Челнов», — рассказал Тыгин.

До назначения Хуснутдинов трудился в МУП «ПАД».

«Фигура главного инженера ключевая в дорожном хозяйстве. Ильнур Рафисович показал себя на этом посту профессионалом, умеющим принимать решения. Новая должность не менее ответственная, в ЖКХ легко не бывает, но мы не сомневаемся, что новому руководителю работа будет по плечу», — отметил градоначальник.

Также на совещании представили нового руководителя ЭПУ-Челныгаз. В этой должности будет трудиться Юрий Камышанский. Мэр Наиль Магдеев пожелал руководителям выдержки и терпения.