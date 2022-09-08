Новым начальником Госавтоинспекции Казани стал Эльнар Садриев

Сегодня начальник УМВД России по Казани Надир Закиров представил нового руководителя ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнара Садриева.

Фото: УМВД России по Казани

Эльнар Султанович родился в 1984 году в деревне Алан-Бексер Высокогорского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2006 году. До момента назначения занимал должность главы отдела дорожной инспекции и организации движения управления ГИБДД МВД по РТ.

Фото: УМВД России по Казани

Надир Закиров пожелал новому начальнику Госавтоинспекции успешного выполнения поставленных задач. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.