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Происшествия
8 сентября 2022  18:08
Павел Климчак

Новым начальником Госавтоинспекции Казани стал Эльнар Садриев

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Сегодня начальник УМВД России по Казани Надир Закиров представил нового руководителя ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнара Садриева.

Фото: УМВД России по Казани

Эльнар Султанович родился в 1984 году в деревне Алан-Бексер Высокогорского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2006 году. До момента назначения занимал должность главы отдела дорожной инспекции и организации движения управления ГИБДД МВД по РТ.

Фото: УМВД России по Казани

Надир Закиров пожелал новому начальнику Госавтоинспекции успешного выполнения поставленных задач. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#ГИБДД Казани #Назначение
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