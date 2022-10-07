Новым командующим Восточного военного округа назначен Герой России Рустам Мурадов. Боевой опыт, полученный им в горячих точках — Сирии и Чечне, — поможет ему справиться с задачами, стоящими перед ним на новом посту. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился глава Дагестана Сергей Меликов.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что ВВО — один из самых мощных в стране по боевому составу. Поэтому назначение такого стратега, лидера и мужественного бойца, как Мурадов, стало верным решением.

«Горжусь дружбой с этим мужественным человеком», — отметил Меликов.

Звание Героя России Мурадов получил в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии, где находился в качестве военного советника.