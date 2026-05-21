Новым Камским транспортным прокурором стал Камиль Муртазин из РТ

Новым Камским транспортным прокурором стал юрист 1-го класса Камиль Муртазин из РТ, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Камиль Муртазин родился в 1993 году в Лениногорске. В 2017 году окончил казанский Университет управления «ТИСБИ».

После службы в армии в 2019 году он был назначен на должность помощника прокурора Параньгинского района в Марий Эл, а затем занимал должности, как в прокуратуре Марий Эл, так и в Приволжской транспортной прокуратуре.