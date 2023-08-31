Новым главой Минобороны Британии стал экс-министр энергетики

Новым главой Минобороны Великобритании стал Грант Шэппс, до этого занимавший пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Преемник Бена Уоллеса, покинувшего должность главы оборонного ведомства, назван в заявлении Правительства Соединенного королевства.

«Король был рад утвердить следующее назначение: достопочтенного Гранта Шэппса на пост министра обороны», — отмечается в тексте.

Напомним, что Бен Уоллес заявил о планах уйти в отставку еще в июле. Тогда же СМИ стали называть Шэппса в качестве кандидата на должность главы Минобороны. Это, к слову, его пятый портфель в министерствах Великобритании: он уже успел побывать во главе британского Минтранса, МВД, а также Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.