Новым главой МИД Британии стал экс-премьер Дэвид Кэмерон

Бывший Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел Соединенного Королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы британского Правительства.

Кроме того, стало известно, что его предшественник на посту главы МИД Джеймс Клеверли возглавил Министерство внутренних дел.

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», — сообщается в заявлении. (цитата по ТАСС)

Кэмерон возглавлял британское Правительство с 2010 по 2016 год. Одной из наиболее громких его инициатив на этом посту стало обещание провести референдум о выходе Великобритании из Евросоюза.