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Новым главным врачом КДМЦ стал заведующий акушерским отделением медсанчасти КФУ
Главным врачом Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах назначили бывшего заведующего акушерского отделения Медсанчасти КФУ и преподавателя этого вуза Альберта Хаертдинова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
Но посту он сменил Марата Насыбуллина. По данным источника агентства, уход предыдущего руководителя может быть связан со смертью одной из рожениц. Недавно в КДМЦ приняли сложные роды, после которых женщину пришлось везти РКБ, ее состояние было очень тяжелым. Казанские медики, несмотря на все усилия, спасти роженицу не смогли.
Альберт Талгатович в 1997 году окончил лечебный факультет Казанского Государственного медицинского университета. Интернатуру по акушерству и гинекологии проходил на базе РКБ.
С 1998 по 2000 год работал врачом акушером-гинекологом, заведующим акушерско-гинекологического отделения Новошешминской ЦРБ.
С мая 2000 года по 31 августа 2016 года трудился в акушерском обсервационном отделении казанской больницы №4.
В 2016 году врач начал работать акушером-гинекологом в Перинатальном центре РКБ, активно участвовал в работе санавиации.
Спустя три года его назначили заведующим в акушерское отделение Медсанчасти КФУ.
С 2021 году Хаертдинов начал обучать студентов, его назначили старшим преподавателем кафедры хирургических болезней постдипломного образования КФУ.
С 16 марта 2023 года приказом министра здравоохранения РТ назначен главным врачом Камского детского медицинского центра в Челнах.
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