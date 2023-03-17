Новым главным врачом КДМЦ стал заведующий акушерским отделением медсанчасти КФУ

Главным врачом Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах назначили бывшего заведующего акушерского отделения Медсанчасти КФУ и преподавателя этого вуза Альберта Хаертдинова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Но посту он сменил Марата Насыбуллина. По данным источника агентства, уход предыдущего руководителя может быть связан со смертью одной из рожениц. Недавно в КДМЦ приняли сложные роды, после которых женщину пришлось везти РКБ, ее состояние было очень тяжелым. Казанские медики, несмотря на все усилия, спасти роженицу не смогли.

Фото: © Пресс-служба Минздрава РТ

Альберт Талгатович в 1997 году окончил лечебный факультет Казанского Государственного медицинского университета. Интернатуру по акушерству и гинекологии проходил на базе РКБ.

С 1998 по 2000 год работал врачом акушером-гинекологом, заведующим акушерско-гинекологического отделения Новошешминской ЦРБ.

С мая 2000 года по 31 августа 2016 года трудился в акушерском обсервационном отделении казанской больницы №4.

В 2016 году врач начал работать акушером-гинекологом в Перинатальном центре РКБ, активно участвовал в работе санавиации.

Спустя три года его назначили заведующим в акушерское отделение Медсанчасти КФУ.

С 2021 году Хаертдинов начал обучать студентов, его назначили старшим преподавателем кафедры хирургических болезней постдипломного образования КФУ.

С 16 марта 2023 года приказом министра здравоохранения РТ назначен главным врачом Камского детского медицинского центра в Челнах.