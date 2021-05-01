Новым главным тренером ХК «Нефтехимик» стал Олег Леонтьев

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня объявил о новом тренерском штабе команды, который сменил бригаду Вячеслава Буцаева. Наставником нижнекамцев стал 50-летний Олег Леонтьев.

Леонтьев является воспитанником саратовского хоккея. Играл защитником в родном «Кристалле» (Саратов), «Прогрессе-ШВСМ» (Минск), «Тивали» (Минск), «Химволокне» (Могилев), «Металлурге» (Магнитогорск), «Металлурге» (Новокузнецк), СКА (Санкт-Петербург), «Юности» (Минск). В рядах «Магнитки» Леонтьев стал двукратным чемпионом России (1999, 2001) и двукратным победителем Евролиги (1999, 2000). В Беларуси Олег стал обладателем Континентального Кубка (2007) в составе «Юности» (Минск), а также двукратным чемпионом страны (2006, 2009). Леонтьев был игроком сборной Беларуси — 75 матчей, 23 (5+19) очков, получив за свои достижения звание заслуженного мастера спорта Беларуси.

В роли тренера Леонтьев работал в саратовском «Кристалле» помощником и главным тренером, а также ассистентом главного тренера ижевской «Ижстали», «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Югры» (Ханты-Мансийск), помощником главного тренера и главным тренером «Адмирала» (Владивосток), главным тренером «Горняка» (Учалы).