Новым главным технологом «КАМАЗа» стал Наиль Замалиев

На «КАМАЗе» назначили нового главного технолога – им стал 46-летний Наиль Замалиев, ранее занимавший должность заместителя директора по развитию автомобильного завода компании. Он занял место ушедшего во ФГУП «НАМИ» Федора Назарова, сообщает пресс-служба предприятия.

Замалиев начал карьеру на «КАМАЗе» в 2000-м году инженером-технологом. Затем работал начальником бюро, начальником конструкторско-технологического отдела оригинальных автомобилей, начальником отдела анализа эффективности сборки. В 2013-м году был назначен заместителем главного технолога по сопровождению производства. В 2018-м году стал главным инженером автозавода.

Кроме того, на предприятии назначили нового директора Центра электроники и элементов питания – им стал 39-летний Ленар Фардеев. Ранее он работал заместителем главного конструктора по перспективным двигателям и по совместительству – директором Департамента водородных технологий.