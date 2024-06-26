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Новым генсеком НАТО станет уходящий с поста Премьер Нидерландов
Североатлантический альянс утвердил нового генерального секретаря – им стал Марк Рютте, уходящий с поста Премьер-министра Нидерландов. Об этом передает РИА Новости.
Ранее Рютте рассказал, что планирует уйти в отпуск на три месяца и после приступить к работе на новом посту.
Йенс Столтенберг, который является генсеком альянса с 2014 года, должен был освободиться от должности еще 1 октября 2022 года, но в марте 2022-го лидеры стран, входящих в организацию, решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. После мандат был продлен еще на год. В результате полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.
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