Новым генеральным директором ИТ-парка стал Руслан Власов
Казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» возглавил Руслан Власов, ранее занимавший должность исполнительного директора. Об этом передает пресс-служба Минцифры РТ.
«Хорошо, когда люди внутри компании растут. Это пример и для сотрудников, и для тех, кто еще придет к нам работать. Развивайте глубину своей предметной области. Это залог профессионального успеха», – сказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
Уточняется, что Власов будет руководить тремя площадками: двумя казанскими технопарками (на Петербургской и Спартаковской) и челнинским ИТ-парком.
На сегодняшний день резидентами ИТ-парка являются 456 компаний. За 2021 год компаниями-резидентами была получена суммарная выручка в размере 17 млрд руб. Разработки резидентов ИТ-парка широко используются не только в Татарстане, но и за его пределами.
Руслан Власов родился 2 января 1981 в Казани. В 2003 году окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева. В 2002-2011 годах работал в Территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по городу Казани и Счетной палате республики.
С 2011 года работал сотрудником ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Казани. С 2020 года занимал должность исполнительного директора. Под руководством Власова был реализован масштабный проект по строительству нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в 2022 году.
Имеет государственные награды:
- благодарность Счетной палаты РТ (2005, 2006, 2008 годы);
- почетная грамота Счетной палаты РТ (2014 год);
- почетная грамота Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ (2019 год);
- благодарность Кабинета Министров РТ (2021 год);
- медаль РТ «За доблестный труд», Указ Президента РТ (2022 год)