Новым генеральным директором ИТ-парка стал Руслан Власов

Казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» возглавил Руслан Власов, ранее занимавший должность исполнительного директора. Об этом передает пресс-служба Минцифры РТ.

«Хорошо, когда люди внутри компании растут. Это пример и для сотрудников, и для тех, кто еще придет к нам работать. Развивайте глубину своей предметной области. Это залог профессионального успеха», – сказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Уточняется, что Власов будет руководить тремя площадками: двумя казанскими технопарками (на Петербургской и Спартаковской) и челнинским ИТ-парком.

На сегодняшний день резидентами ИТ-парка являются 456 компаний. За 2021 год компаниями-резидентами была получена суммарная выручка в размере 17 млрд руб. Разработки резидентов ИТ-парка широко используются не только в Татарстане, но и за его пределами.

Руслан Власов родился 2 января 1981 в Казани. В 2003 году окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева. В 2002-2011 годах работал в Территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по городу Казани и Счетной палате республики.

С 2011 года работал сотрудником ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Казани. С 2020 года занимал должность исполнительного директора. Под руководством Власова был реализован масштабный проект по строительству нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в 2022 году.

Имеет государственные награды: