Новым директором ОКБ им. Симонова стал специалист по беспилотникам Алексей Поляков

Генеральным директором казанского Опытно-конструкторского бюро имени М. П. Симонова с января является Алексей Поляков. До этого он занимал должность заместителя главного конструктора по беспилотной авиации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), сообщает «Коммерсантъ».

Поляков принимал участие в разработке беспилотников «Орион» и «Форпост-Р». ОКБ имени Симонова, известное созданием тяжелого беспилотника «Альтиус», ранее переживало уголовные дела и банкротства. В июле 2025 года опытный образец «Альтиуса», выпущенный на УЗГА и запущенный на испытания, потерпел крушение из-за сбоя навигационной системы.

До назначения Полякова бюро возглавлял Александр Гомзин. Его обвиняли в мошенничестве на 494 миллиона рублей через фиктивные контракты на работы по проектам БПЛА «Альтаир» и «Зарница». В июне 2025 года Гомзина освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.