Новым директором Фонда пространственных данных РТ стал Дмитрий Лунегов

Фото: Минземимущество Татарстана

Новым директором Фонда пространственных данных в Татарстане стал Дмитрий Лунегов. Коллективу его представил глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр пожелал новому руководителю успехов и достижения поставленных целей.

Лунегов родился 3 декабря 1993 года в Алексеевском. В 2013 году окончил Лаишевский технико-экономический техникум по специальности «Право и социальное обеспечение», а еще через четыре года — Российский госуниверситет правосудия по специальности «Юриспруденция». В 2018-м прошел обучение по программе, посвященной кадастровому учету и госрегистрации прав.

Отслужил в армии, затем с 2014 года работал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану: специалистом 1-го разряда отдела приема-выдачи документов, отдела регистрации прав публично-правовых образований и на других должностях.

В 2020 году возглавил Межмуниципальный отдел по Алексеевскому и Чистопольскому районом, затем Чистопольский отдел.