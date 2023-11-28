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Новым директором Фонда пространственных данных РТ стал Дмитрий Лунегов
Новым директором Фонда пространственных данных в Татарстане стал Дмитрий Лунегов. Коллективу его представил глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр пожелал новому руководителю успехов и достижения поставленных целей.
Лунегов родился 3 декабря 1993 года в Алексеевском. В 2013 году окончил Лаишевский технико-экономический техникум по специальности «Право и социальное обеспечение», а еще через четыре года — Российский госуниверситет правосудия по специальности «Юриспруденция». В 2018-м прошел обучение по программе, посвященной кадастровому учету и госрегистрации прав.
Отслужил в армии, затем с 2014 года работал в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану: специалистом 1-го разряда отдела приема-выдачи документов, отдела регистрации прав публично-правовых образований и на других должностях.
В 2020 году возглавил Межмуниципальный отдел по Алексеевскому и Чистопольскому районом, затем Чистопольский отдел.
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