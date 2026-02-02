Новым директором АСУДД Казани назначен Амир Абдулхаков

Директором автоматизированной системы управления дорожным хозяйством (АСУДД) Казани с сегодняшнего дня назначен Амир Абдулхаков. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Специалист, который пришел со студенческой скамьи в Исполком, начинал экономистом в комитете экономического развития, затем в управлении организационном поработал, возглавил протокол исполнительного комитета и мэрии Казани», – рассказал о новом директоре Метшин.

Он также отметил положительный эффект от внедрения АСУДД в городе.

«Сейчас система поддерживается в автоматическом режиме, но требует не только поддержания, но самое главное – обновления. Пожелаем нашему новоиспеченному коллеге успехов», – заключил мэр.