Новым депутатом горсовета Набережных Челнов станет 36-летний бизнесмен

Марсель Тухватуллин Фото: tatrost.ru

36-летний бизнесмен из Набережных Челнов Марсель Тухватуллин станет новым депутатом городского совета автограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Партии Роста», членом которой является Тухватуллин.

Напомним, вакантное место в горсовете появилось после избрания Руслана Нигматулина депутатом Госсовета РТ.

В «Партии Роста» пояснили, что согласно законодательству, вакантное место может быть заменено любым кандидатом из списка, который в 2020 году выдвигался от партии на выборы депутатов горсовета.

«Мы решили, что место депутата должен занять Марсель Тухватуллин. За эти годы он очень ярко проявил себя в Партии Роста и в Набережных Челнах», – говорится в тексте сообщения.

О Тухватуллине известно, что он является директором компании ООО «Приборкам», занимающейся в течение последних 15 лет поставкой автомобильного электрооборудования. Кроме того, новый член горсовета совладелец загородного ресторана «Байрам».