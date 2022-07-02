Новым центровым УНИКСа стал Артем Забелин

Казанский УНИКС и 34-летний российский центровой Артем Забелин заключили контракт. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

На профессиональном уровне центровой дебютировал в саратовском «Автодоре» в сезоне-2003/04. В 2007 году перешел в ЦСКА. В составе армейского клуба Забелин стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призером Евролиги. После этого центровой выступал за «Спартак-Приморье», «Красные крылья», «Автодор», «Темп-СУМЗ-УГМК Ревда» и «Парму».

Минувший сезон Артем провел в пермском клубе, где в 18 играх набирал в среднем 10,4 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за 23:09 минуты игрового времени.

Таким образом, Забелин заменит в составе УНИКСа 31-летнего российского центрового Ивана Лазарева, который сегодня покинул УНИКС. Присоединившись к казанской команде в марте текущего года, Лазарев провел в Единой лиге ВТБ 6 матчей со средними показателями 3,0 очка, 2,5 подбора и 0,8 перехвата за 10:50 минуты игрового времени.

Ранее состав УНИКСа пополнили форварды Станислав Ильницкий (перешел из краснодарского «Локомотива-Кубань»), Александр Разумов («Парма», Пермь) и защитник Михаил Кулагин («Нижний Новгород»).