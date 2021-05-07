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Ру Тат
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7 мая 2021  22:48

Новый зимовочный комплекс станции «Восток» доставят в Антарктиду в 2021 году

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Транспортировка модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду должна завершиться в этом году. При этом сама станция должна быть полностью введена в эксплуатацию в 2024 году. Такое поручение Правительству дал Президент РФ Владимир Путин.
«Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции „Восток“ в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», — сообщается в перечне поручений, составленном по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества.
Помимо этого, Путин поручил Кабмину, МИД и ФСБ России изучить предложения РГО, касающиеся оказания поддержки в проведении международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ, а также на территориях стран — членов Арктического совета. Результатом рассмотрения должны стать соответствующие решения.
«Срок — 1 июня 2021 года. Ответственные: Мишустин Михаил Владимирович, Лавров Сергей Викторович, Бортников Александр Васильевич», — отмечается в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин русское географическое общество антарктида
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